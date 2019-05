Sanità in basso Molise e Vietri: «Andiamo oltre gli appelli»

LARINO. Di nuovo in campo l’opposizione a Palazzo Ducale sulla questione del Vietri. Il Vietri, attualmente “Casa della salute” negli ultimi giorni vive un’attenzione mediatica particolare in seguito alla presentazione della mozione nella scorsa assise del 2 maggio. La mozione presentata dalla minoranza a prima firma della consigliera Graziella Vizzarri ha mosso le acque dando una sterzata concreta alla questione sanità del Basso Molise. «Ben venga, asserisce la Vizzarri, l’appello accorato del primo cittadino, è decisamente quello che vogliamo, ma oltre l’appello vogliamo azioni che conducono ad ottenere quanto chiesto. L’approvazione della mozione con un emendamento ha unito gli intenti, questa deve essere la strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Nell’argomentare la mozione nell’ultima seduta del Consiglio comunale ho espresso fortemente l’intento di dare voce al territorio oramai depauperato della dignità, la salute è un bene primario, un diritto costituzionalmente sancito e non può essere assolutamente trascurato. La riapertura della Camera Iperbarica ha ridato speranza alla collettività, il centro di ossigenoterapia di Larino è da sempre un punto di riferimento importante per il Centro-Sud. Ma insieme ad esso, dobbiamo puntare alla trasformazione del Vietri in “Stabilimento ospedaliero” collegato al presidio di Termoli, è un passo importante da fare per cominciare a ridisegnare il futuro della sanità bassomolisana pensando ad un nuovo ed impellente Piano operativo sanitario che risponda ai bisogni delle comunità collegate al Vietri, non dimenticando che una ridistribuzione dei servizi sanitari darebbe nuove prospettive ai territori, anche alla stessa Termoli che verte in condizioni di “affanno”. Parliamone e anche tanto del Vietri, continua la Vizzarri, ma concretizziamo. Chiediamo un incontro coi commissari ad Acta Giustini e Grossi insieme alla maggioranza, crediamo sia importante rimanere sul tema con moto costante, ma soprattutto con determinazione, quella che deve guidarci verso la difesa dei nostri diritti.

La sanità negli ultimi anni ha subito innumerevoli tagli, veri smembramenti, scelte mal fatte dettate da esigenze di risparmio che, in effetti, non hanno ridimensionato la spesa, ma solo i servizi sanitari fondamentali. Anzi, le spese sono addirittura aumentate, poiché i cittadini, sempre più spesso, sono costretti a recarsi fuori regione. Tutto ciò fa della sanità una fotografia compromessa dal tempo di qualcosa che era, ma non è più, ma quando a rimetterci sono le vite umane è necessario prendere delle decisioni ascoltando con attenzione le comunità, soprattutto delle aree interne. L’impegno delle istituzioni diventa primario e tangibile nel difendere i diritti del cittadino o meglio di interi territori. Tempo di azioni condivise per un Vietri che oltre ad essere menzionato ha diritto a tornare a ridare prestazioni al suo territorio di pertinenza e non solo».