Il saluto di Cammilleri: «Amministrare non è semplice, ma abbiamo cercato di farlo al meglio»

CAMPOMARINO. Il sindaco di Campomarino Gianfranco Cammilleri, dopo 10 anni di guida amministrativa della località più a Sud del Molise, si congederà il prossimo 27 maggio (giorno dello spoglio e della proclamazione del nuovo sindaco) dal suo incarico. Con un post sul proprio profilo Facebook, ha rivolto il saluto alla cittadinanza. «Cari concittadini, tra alcune settimane terminerà il mio mandato da Sindaco. È stato un onore ricoprire questo ruolo in dieci anni intensi fatti di problemi e sfide da affrontare ma anche risultati ottenuti. Ho lavorato con onestà, con impegno e sacrificio, commettendo qualche errore ma con la consapevolezza che tutto ciò che è stato fatto ha avuto un solo scopo: l’interesse dell’intera nostra comunità. In questi dieci anni sono state portate a termine numerose opere pubbliche e ne sono state avviate altre di fondamentale importanza per lo sviluppo ed il progresso di Campomarino, alcune delle quali potranno essere realizzate a breve. Ma tanto lavoro è stato fatto in opere non visibili come l’attenzione al sociale, la necessità di garantire i servizi fondamentali o la risoluzione di molti contenziosi.

Io ed i miei compagni di viaggio abbiamo lavorato con entusiasmo, passione e dedizione per realizzare il programma che abbiamo proposto.

Amministrare non è semplice, ma abbiamo cercato di farlo al meglio; molti credono che per realizzare un’idea, un’opera, un servizio, sia sufficiente pensarla; la realtà dei fatti dimostra che non è così, purtroppo, perché ci si scontra con amministratori o dipendenti di altri enti (non sempre collaboranti) e con le risorse economiche. Proprio le difficoltà di bilancio e la continua e progressiva riduzione dei fondi statali sono stati spesso di ostacolo alla realizzazione delle nostre idee; tuttavia le risorse economiche disponibili sono state sempre gestite con senso di responsabilità e ponderazione e le importanti opere pubbliche realizzate da questa amministrazione sono state finanziate con fondi propri, regionali, statali ed europei.

Sento di ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me, che mi hanno sostenuto, gli amministratori che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso, i dipendenti tutti il cui lavoro è stato essenziale per raggiungere gli obiettivi prefissati, la mia famiglia ed i miei amici che mi hanno supportato e sopportato in questa lunga esperienza.

Ringrazio anche coloro che mi hanno criticato, con o senza cognizione di causa, perché mi hanno spronato a fare meglio, a superare le difficoltà.

Ho avuto la possibilità di candidarmi alle scorse regionali per provare a continuare la mia esperienza politica ma ho respinto con decisione ogni proposta. Il mio desiderio è sempre stato quello di fare il Sindaco di Campomarino, l’ho fatto per due mandati quindi cosa chiedere di più?

Adesso è il momento di tornare a tempo pieno alla mia professione ma soprattutto di dedicare molto più tempo alla mia famiglia.

Porterò sempre con me questa esperienza politica e umana al servizio della mia comunità, ricca di soddisfazioni e delusioni, che mi ha fatto crescere come amministratore ma soprattutto come uomo. Sono certo che chi verrà dopo di me continuerà il percorso iniziato con lo stesso amore per Campomarino».