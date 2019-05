Berlusconi telefona a Roberti: sostegno reciproco in campagna elettorale

TERMOLI. Sabato pomeriggio special, quello dell’11 maggio scorso, per il candidato sindaco del centrodestra, Francesco Roberti. Proprio alle 16, quand’era previsto il debutto alla convention di coalizione nella sala dell’hotel Meridiano, prima di uscire di casa, ha ricevuto la telefonata inaspettata del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che gli ha formulato un sentito in bocca al lupo per la campagna elettorale, elogiandolo per la coerenza e la storica appartenenza a Forza Italia, premiata per l’appunto con la candidatura a sindaco di Termoli.

Emozione da parte di Roberti, al quale abbiamo chiesto cosa d’altro gli sia stato detto dall’ex premier, «che mi è vicino in questa campagna elettorale, mi considera una persona coerente e che all'indomani della vittoria tornerà a salutare Termoli e cenare insieme. Inoltre ha chiesto il mio contributo per sostenerlo nella campagna elettorale delle elezioni europee».