Cresce l'attesa per il confronto pubblico di domenica 19 maggio a "La Vida"

TERMOLI. Cresce l’attesa in città per il confronto pubblico organizzato da Termolionline e in programma domenica 19 maggio, dalle 17, alla Vida.

Andrà in scena a una settimana esatta dal voto e sarà l’occasione per tastare il polso dei candidati sindaci e delle relative squadre messe in campo per dare battaglia alle elezioni amministrative del 26 maggio.

Una manifestazione con cui Termolionline intende offrire spaccati programmatici, politici e anche di natura più soft, come si scoprirà nel corso del pomeriggio che si potrà seguire dal vivo.

La campagna elettorale non è ancora entrata pienamente nel vivo, ancora ci sono varie presentazioni a cui assistere e la concomitanza delle elezioni europee farà sì che non ci sarà la sfilata di leader nazionali che lo scorso anno hanno caratterizzato la lunga fase legata a politiche e soprattutto elezioni regionali, quando i riflettori italiani erano accesi sul Molise.

Ma la posta in gioco il 26 maggio è alta per la cittadinanza, si tratta di capire quale sarà il futuro della nostra realtà: se in continuità, se in discontinuità, se in ‘rivoluzione’, a seconda delle componenti in ballo per aggiudicarsi la guida di via Sannitica.

Staremo a vedere e allora vogliamo che dal tavolo dove saranno presenti i 4 competitor uscirà una sfida altamente civile ma altrettanto significativa, per chiarire le idee anche a quella frangia di elettorato che ancor oggi e lo sarà sino a domenica prossima, è indecisa sul da farsi e sul chi scegliere.

I quasi 300 candidati al Consiglio comunale, molti meno che in passato, faranno la loro parte in questi giorni, ma le combinazioni possibili di voto, rendono il quadro tutto da interpretare, tra effetto trascinamento del voto alle europee e altri meccanismi, abbinata di genere, disgiunto etc. Per cui nulla è scontato e allora cosa c’è di meglio di un contest vero e proprio, come quello di domenica 19 maggio.

Vi aspettiamo.