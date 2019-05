TERMOLI. Rispetto dei valori e dei cittadini. Questo è il messaggio che il coordinatore provinciale e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni Costanzo Della Porta, il Sottosegretario alla Giunta Regionale Quintino Pallante, il vice coordinatore RegionalePierluigi Lepore, il coordinatore cittadino Maurizio Pangia e Filoteo Di Sandro Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, lanciano alla cittadinanza durante la presentazione dei candidati a Consigliere Comunale del Centrodestra.



Il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni afferma: “ Francesco Roberti può riportare tante cose alla città di Termoli. La città ha bisogno di una nuova viabilità, di un depuratore che funzioni e di un ospedale che non venga smembrato. Su questo, Fratelli d’ Italia, aiuterà Francesco Roberti a compiere questo oneroso e importante compito.”

Una sfida dura, quella che il candidato Roberti dovrà affrontare. Ma su questo Quintino Pallante afferma: “Francesco Roberti è un amministratore che ha maturato un’esperienza notevole. Ha difeso la sua città e ha saputo aspettare quando il Centrodestra non era nelle migliori condizioni di vincere. È un uomo leale, capace e nessuno dei Partiti ha sollevato nei confronti di Francesco qualche eccezione. Solo fatti positivi.”

Continua il sindaco: “ Questa è una lista che rappresenta anche l’intero territorio del Molise. Perché ci sono persone che vengono da ogni parte e siamo convinti di poter rappresentare integralmente la nostra terra.

Dare il voto a Fratelli d’Italia, è speso bene. Significa dare fiducia a chi vuole rispettare questa città, che deve essere amata. Una Termoli che deve tornare a vivere. Noi siamo convinti che saremo un pungolo giusto, per il Sindaco e la Giunta della quale faremo parte, per far tornare a splendere questa città.”

Un’unione di intenti che va oltre anche alla diffidenza, alla paura, che le persone hanno nei confronti della politica. Un atteggiamento di protezione, figlio di una sterilità emotiva o semplicemente soffocata dalla confusione generale. Ma su questo Pallante afferma: “ I cittadini si allontanano dalla politica, perché non riescono a trovare soluzioni dalla politica e hanno ragione. Ma non quando invece, come in questa circostanza, chiama all’appello uomini dotati di buona volontà. Dove alcuni di questi, pur potendo fare qualche cosa, non fanno nulla”.