TERMOLI. Cinque anni di grande impegno, quelli vissuti dalla vice sindaca uscente e ora ricandidata come capolista dell'Unione per Termoli a sostegno e accanto al sindaco Angelo Sbrocca. Maria Chimisso afferma come prima di ogni caratteristica e prerogativa, l'importanza di avere le competenze giuste per essere al servizio della collettività e l'altrettanto indispensabile cortesia e disponibilità a farlo.

Approfondiamo il suo punto di vista, in questa video-intervista.