TERMOLI. L’unione fa la forza. E stavolta possiamo davvero parlare in termini non proverbiali, ma riferendoci alla lista a sostegno del centrosinistra e del candidato sindaco Angelo Sbrocca.

L’amministrazione uscente ha sempre tirato dritto per la propria strada, anche percorrendo un sentiero fatto di scelte non sempre popolari, e chi si candida per darne continuità al progetto è convinto in modo radicato di questo programma politica.

E’ quanto emerso stamani nel corso della presentazione della lista Unione per il Molise per Termoli, accorciata Unione per Termoli.

Il vernissage è avvenuto nella sede elettorale del primo cittadino, in via Fratelli Brigida, con accanto al primo cittadino proprio l’esponente più in vista, la vice sindaca Maria Chimisso e in platea sostenitori, staff e naturalmente i candidati che renderanno competitiva questo simbolo che nacque con le regionali del 2013, fondato da Vittorino Facciolla.

E’ stata la terza delle 4 che compongono la coalizione di centrosinistra a essere tenuta a battesimo, come ribadito nel corso delle singole presentazioni dei candidati consiglieri, composta da chi crede nella visione di una città.

Gli interventi del sindaco e della Chimisso li proponiamo integrali in video.