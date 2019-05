La guerra dei manifesti, Marone alla Stumpo: «Si predica bene e si razzola male»

TERMOLI. Qualcuno la chiama legge del contrappasso e allora, dopo la denuncia di Marcella Stumpo per la copertura degli spazi elettorali, anche la Lega di Salvini, con Michele Marone, si è rivolto alla Polizia municipale, per lo stesso problema, ma a parti invertite. «La professoressa Marcella Stumpo predica bene e razzola male. Suo malgrado anche la Lega ha dovuto far intervenire i vigili urbani per una analoga constatazione a parti inverse. Ebbene si, proprio la Rete della Sinistra ha coperto lo spazio elettorale n. 8 in viale Trieste di fronte al palazzo dei ferrovieri che come noto e’ assegnato alla Lega per i candidati comunali. A questo punto si spera che la Rete della Sinistra, prima di fare sterili strumentalizzazioni politiche, pensi piuttosto a rispettare le regole. Permettendoci di ricordare che chi e’ senza peccato, scagli la prima pietra!