TERMOLI. Mi chiamo Giuseppe Strada, sono nato a Termoli, commerciante, marito e papà. Sono uno come te e sono stanco di vedere sempre i soliti volti. Voglio dire basta e provare a battermi per vedere risolti almeno alcuni dei tanti problemi di cui sono quotidianamente osservatore come cittadino.

I tempi di una politica astratta sono finiti, serve una politica al servizio dei piccoli grandi problemi quotidiani.

#unanuovastradainsieme