TERMOLI. Rappresentante di spicco del centrodestra e già candidato sindaco capace di giungere al ballottaggio nel 2014, nonostante spirasse un vento dem renziano, l'avvocato Michele Marone nell'ultimo lustro ha messo a disposizione della collettività le sue qualità di esponente proveniente dalla società civile. Dopo l'esperienza in Consiglio comunale, all'opposizione della giunta Sbrocca, e quella da poco iniziata aella Provincia di Campobasso, Marone si candida nella lista della Lega per Salvini premier a sostegno del sindaco designato del centrodestra Francesco Roberti. Una scelta in continuità col mandato amministrativo, ma che mira a trasformarsi in azione di governo locale.