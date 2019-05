Campomarino, promozione e progettualità nella 'quarta stella' del M5s

CAMPOMARINO. La Lista del Movimento 5 Stelle di Campomarino diffonde il quarto punto programmatico per le elezioni comunali di domenica 26 maggio, incentrato sul turismo.

«Per rilanciare Campomarino è necessario un completo ripensamento del programma di promozione turistica, basato su una seria progettualità e offerta di nuovi contenuti.

Nuovi contenuti intesi come: qualità ambientale, qualità delle strutture ricettive, eventi, attività sportive, zona pedonale e passeggio, arredo urbano, viabilità, promuovendo tutto il territorio, dal mare alla collina, all' enogastronomia, cultura e turismo religioso.

Vogliamo attuare un programma di sviluppo che preveda azioni atte a rendere Campomarino un paese all’altezza delle sue capacità, attivando

una pianificazione ed una strategia comunicativa e di marketing, sviluppando l'attrattività turistico-commerciale del centro storico, proponendo incentivi economici per l’apertura di attività, incentivando forme di ospitalità sostenibile come Alberghi Diffusi e B&B, valorizzando il turismo religioso, favorendo il connubio tra turismo e cultura, che possa valorizzare lo sviluppo del nostro paese. È ora di pensare a Campomarino come ad un paese che può e deve vivere di turismo, un paese dove i nostri giovani possano trovare seri e duraturi sbocchi professionali ed imprenditoriali.»