Santa Croce, inaugurato il belvedere Mastrangelo: emozione della Romagnuolo

SANTA CROCE DI MAGLIANO. “Come cittadina e come consigliere regionale del Molise che mi onoro rappresentare nel territorio, sento il dovere di manifestare tutta la mia soddisfazione per quello che è stato il giusto riconoscimento dato ad una straordinaria persona come Pietro Mastrangelo. Per me, così come per i suoi familiari e la numerosa comunità santacrocese, finalmente si è realizzato quello che in tanti abbiamo fortemente voluto e cioè l’intitolazione del Belvedere di santa Croce di Magliano al grande pittore e poeta Pietro Mastrangelo”.

È quanto dichiarato da Aida Romagnuolo, leader di 'Prima il Molise'. "Per me che ho avuto il piacere di conoscerlo e di essere stata amica di zì Pietro, ha continuato Romagnuolo, è stato un grande onore partecipare a questo evento in memoria del nostro grande maestro che ha rappresentato e rappresenta la storia e l'identità non solo del suo paese, ma di tutto il territorio regionale ed anche nazionale".

"Desidero, ha concluso Romagnuolo, anche in considerazione del fatto che non si trattava di una passerella, rimarcare la svista, per sottolineare che con me ad onorare il grande Mastrangelo erano presenti all’evento ben tre ex sindaci di Santa Croce di Magliano quali il dottor Michele Iantomasi, l’avvocato Pasquale Marino e il dottor Alberto Florio, quest’ultimo unico e meritevole candidato come sindaco alle prossime elezioni comunali di domenica prossima 26 maggio, un appuntamento per il quale rivolgo l’invito a tutti i cittadini santacrocesi di andare a votare".