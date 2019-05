Rosato per Sbrocca: "Ha avuto coraggio di cambiare la città"

TERMOLI. Oggi, 20 maggio, il vicepresidente della Camera dei deputati Ettore Rosato è venuto a Termoli per salutare e sostenere l’amico e candidato sindaco Angelo Sbrocca.

Ettore Rosato ha voluto lanciare la candidatura del sindaco uscente sottolineandone la capacità di amministrare con concretezza e competenza e la forza ed il coraggio di aver fatto tanto per cambiare la città.

“Vengo sempre volentieri a Termoli - ha dichiarato il vice presidente della Camera - e non posso che apprezzare quanto fatto in questi anni da Angelo. Io vedo intorno a lui un buon seguito e una buona energia come sempre accade nel caso di sindaci e amministratori che si sono distinti per il loro buon operato, quindi a lui va tutto il mio sostegno e un grande in bocca al lupo”.