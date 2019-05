«Per far crescere Termoli insieme», l'impegno di Andrea Pracella con Roberti sindaco

TERMOLI. Insieme per crescere è il motto del candidato consigliere della Lega per Salvini premier Andrea Pracella, a sostegno di Roberti sindaco.

«Mi chiamo Andrea Pracella, ho 36 anni e sono un commerciante di Termoli, ormai da 10 anni; in tutto questo tempo (e anche prima date le mie precedenti occupazioni), ho avuto modo di stare sempre a stretto contatto con le persone, e di rapportarmi con chi svolge il mio stesso lavoro, riscontrando insieme a loro problematiche sempre crescenti.

È questo il principale motivo per cui ho deciso di mettermi in gioco e di metterci la faccia, intraprendendo un percorso politico, candidandomi per le prossime elezioni comunali con Lega.

Il centro storico della nostra città si sta trasformando quasi in una periferia; e se ci pensate è un paradosso dato che conta più di 15 bar, oltre 20 ristoranti e oltre 60 negozi.

C’è bisogno di una sua rivitalizzazione e della creazione di diversi poli di aggregazione della vita sociale.

Da un po’ di anni e anche a causa delle amministrazioni precedenti, noi commercianti abbiamo riscontrato non poche problematiche, che ci penalizzano maggiormente nel periodo estivo:

La questione gravissima dei parcheggi e del traffico (questione primaria da affrontare: la riapertura di corso Umberto)

La bandiera Blu che già da 2 anni ci siamo visti togliere

Un sistema di videosorveglianza ormai presente nel centro di moltissime altre città: negli ultimi anni molte attività E NON SOLO hanno subito ingiustizie;(in ultimo il danneggiamento di alcune opere;

La questione spazzatura: quante volte fuori dalle nostre attività abbiamo trovato rifiuti di ogni tipo, non nostri? Si potrebbe pensare all’istallazione di diverse isole ecologiche, per esempio.

Il fatto che in molte occasioni veniamo penalizzati perché non si incentivano le nostre piazze e le nostre vie, a favore di esterni e non PRIMA DEI TERMOLESI, di chi tutto l’anno aspetta l’estate e i periodi di festa.

Concludo dicendo che, data la nostra forte presenza, anche solo dal punto di vista numerico, è necessaria la creazione di un comitato commercianti che abbia voce in capitolo e che sia ascoltata dall’amministrazione. INSIEME possiamo!

Ringrazio tutti anticipatamente per la fiducia o anche solo per aver letto queste due righe».

Andrea Pracella