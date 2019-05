‘Il coraggio di fare’, il candidato Angelo Sbrocca presenta la mappa interattiva

TERMOLI. Cinque anni di intensa attività amministrativa sintetizzati in una mappa interattiva che i cittadini e gli elettori potranno esplorare per scoprire quanti e quali interventi sono stati eseguiti e programmati nei 5 anni di amministrazione Sbrocca a Termoli.



La mappa è suddivisa in aree tematiche:

Strade, viabilità, asfalti e sicurezza;

Rotonde;

Infrastrutture;

Parchi;

Sport;

Luoghi culturali.

Per ogni area tematica sono stati scelti colori ed icone diverse al fine di agevolare la navigabilità della mappa. E’ così possibile ripercorrere i vari interventi di messa in sicurezza delle strade del centro e delle periferie, la riqualificazione di aree prima degradate, gli interventi più corposi come quello al Parco comunale (dove sono visibili le foto di come era e come è oggi), il Museo Macte, il progetto della piscina da 50 metri a breve cantierizzata, il PalAltriSport, la sede delle associazioni in via Elba, i lavori dei depuratori, le tante rotonde che hanno notevolmente ridotto gli incidenti stradali, i vari lavori per gli impianti sportivi e tanto, tanto altro.

“La mappa è in costante aggiornamento - spiega il candidato Angelo Sbrocca - perché, come avrete notato, noi stiamo ancora lavorando e lavoreremo fino all’ultimo giorno per fare di Termoli una città più bella e attraente, più a misura di famiglie e bambini, una Termoli con più servizi e più aree pedonali, più verde, una città che guarda al futuro. Una città Europea. Siamo certi che non mancheranno le critiche alla mappa e al nostro operato ma siamo ormai avvezzi a questo tipo di attacchi sterili che provengono, molto spesso, da chi poteva fare e non ha fatto. Noi invece abbiamo avuto il coraggio di fare e continueremo ad averlo!”

Ecco il link della mappa.