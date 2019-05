TERMOLI. Clamore oltre ogni immaginazione, quello ottenuto domenica pomeriggio, per il confronto tra i 4 candidati sindaci di Termoli, Nick Di Michele, Angelo Sbrocca, Marcella Stumpo e Francesco Roberti.

Come abbiamo avuto modo di ribadire verso il termine dell’incontro, affollatissimo, a “La Vida”, con un clima quasi da tifo da stadio, almeno per alcuni contendenti, è stato solo il primo step organizzato da Termolionline, poiché abbiamo incassato in diretta l’impegno, laddove fosse necessario il turno di ballottaggio, a organizzarne uno coi due candidati finali eventuali, per domenica 2 giugno.

Ringraziamo ancora una volta la stessa direzione de “La Vida”, Cianciosi soluzioni edili e Show Room, Pastò e Pasquarelli Auto, aziende che hanno sostenuto l’iniziativa.

Ma rimarrà deluso chi spera di leggere in queste righe che dedichiamo all’evento la cronaca in quanto tale, poiché non abbiamo alcuna intenzione di fornire sponde a ulteriore polemiche.

Vogliamo sottolineare gli elementi di positività, innanzitutto la cortese disponibilità dei 4 ospiti principali, ad affrontare una platea, quasi un’arena, confrontandosi su domande certamente non morbide nei loro riguardi.

Diverse le fasi in cui sono stati coinvolti, tra quesiti di moderatore e conduttore, del pubblico e anche tra loro stessi, momento in cui si è raggiunto il più alto livello di rispetto.

Ma di positivo c’è stata persino la puntualità, alle 17, ora convenuta per l’avvio, tutti erano presenti e questo per chi ha ventennale memoria storica è una eccezione incredibile.

Il confronto era atteso e sentito, in una domenica in cui c’erano anche concomitanze di natura privata, basti pensare alla Prima comunione del figlio del candidato di centrodestra.

Positiva l’enorme partecipazione popolare, che ha reso gli spazi allestiti con cura piccoli rispetto alla domanda di presenza in loco, nonostante l’aggiunta di ulteriore sedute.

Per due ore e mezza la politica termolese e le aspettative del turno elettorale del 26 maggio si sono condensate nelle quasi 50 domande che sono state rivolte ai protagonisti e tra i protagonisti.

Ripartiamo da qui, senza dare adito al clima di infervorarsi ulteriormente, trasmettendo quel senso di serenità che dovrebbe caratterizzare ogni confronto costruttivo, puntando a comprendere le dinamiche del futuro e non tanto a guardare solo al passato. Chiunque ne fosse stata la figura centrale.

Politica e amministrazione, liste e settori d’intervento hanno arricchito un dibattito che è stato trasmesso in diretta Facebook con grande seguito.

Da qui vogliamo ripartire verso il 2 giugno, laddove il 26 maggio non si rivelerà risolutivo per eleggere il nuovo sindaco di Termoli, invitando tutti, ma davvero tutti, a guardare al futuro della nostra città. Impegnandoci tutti assieme, così come i 4 candidati hanno ribadito di voler fare pubblicamente domenica scorsa.

Certo, gli ultimi 5 minuti finali hanno un po’ sovvertito il ricordo della manifestazione, non il messaggio e il senso, però. Attimi di concitazione, dovuti a un acceso botta e risposta con la platea, ma non può bollarsi come rissa una tribuna elettorale pubblica dove i contenuti l’hanno fatta da padrona, ci dispiacerebbe se fosse il contrario, nel rispetto di chi si è messo in gioco, sotto molteplici punti di vista.

Per questo, invitiamo tutti a non limitarsi a trasmettere informazioni e report sui momenti conclusivi, ma di apprendere l’intero corso del dibattito, per poterla comprendere affinché sia utile soprattutto nelle scelte politiche legate a visioni diverse del territorio.

Per inciso, dopo le alzate di toni, ci sono state anche strette di mano e scuse, ma queste ovviamente non sono “social”.