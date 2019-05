TERMOLI. Questa mattina alle ore 10,00 il candidato Sindaco Angelo Sbrocca insieme a un nutrito numero di candidati consiglieri uscenti e non, Oscar Scurti, Manuela Vigilante, l’assessore all’urbanistica Giuseppe Gallo, D’anversa Rossella, Giorgio De Luca, ha incontrato la popolazione presso la caffetteria All Bets in viale d’Italia ,8.

Tutto è cominciato da un simpatico post su Facebook della proprietaria del locale Antonella Pennella, nel quale ironizzava sui tanti “Santini”che campeggiavano sul suo bancone, definiti da lei i “cardinali”

Tanti i cittadini, sopratutto residenti del quartiere che hanno voluto parlare con il candidato Sindaco, che ha dialogato con loro rispondendo alle domande in maniera esaustiva.

Dopo il candidato Sindaco Angelo Sbrocca ha proseguito la sua mattinata per le vie del mercato rionale.

E con le parole della signora Antonella Pennella “Aspettiamo che il conclave si riunisca”.