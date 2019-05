Italia in Comune a Niro: «Non abbiamo bisogno di lezioni di dignità»

TERMOLI. Riportiamo la risposta del gruppo "Italia in Comune" risponde all'assessore regionale Vincenzo Niro:

«Caro Niro, tu hai detto che devi restituire dignità a Termoli. Tu, quindi, che vieni da Baranello, con tutto il rispetto per Baranello e i suoi abitanti, ci dici che vuoi portare dignità nella nostra città. Ma questo è davvero il colmo! Ti vogliamo ricordare che Termoli è piena di dignità ed è la prima città del Molise per economia e negli ultimi cinque anni ha visto rifiorire intere zone. Quindi se vuoi ridare dignità significa che negli ultimi 5 anni Termoli non l’avrebbe avuta e che tutti gli amministratori avrebbero contribuito a farla perdere.

Bene, e allora come la metti con persone come Ferrazzano, Sa-bella, Barile, Fabrizio che sono nelle tue liste ma sono stati con Sbrocca fino al 25 aprile? Dov’è la loro dignità? Sono loro gli esempi di dignità a cui ti riferisci? Ti ri-cordiamo che Termoli ha avuto politici di grande spessore quali D’Aimmo e La Penna che hanno fatto grande la nostra città e adesso ti vorresti impadronire tu di questa eredità politica? Ci dispiace ma noi crediamo che il confronto non regga. Il futuro politico della nostra città siamo noi, una lista fatta di ragazzi nuovi alla politica ma con una grande passione e soprattutto con un vero amore per Termoli, la cit-tà che viviamo tutti i giorni. Noi sì che abbiamo orgoglio e dignità.»