TERMOLI. «Ho scelto di candidarmi per contribuire in maniera più incisiva alla crescita della nostra città. Termoli è in Italia e nel mondo e merita il

nostro amore e l'impegno di tutti. Un doveroso atto di restituzione nei confronti del nostro luogo che ogni giorno dona senza nulla chiedere in

cambio. Il nostro progresso inizia quando cominciamo a sacrificare noi stessi per il conseguimento dell'interesse generale. Ecco la mia etica,

il mio progetto, la mia responsabilità. Grazie amiche e amici per l'attenzione che mi avete riservato. Il mio appello è di sostenere me

con Francesco Roberti candidato sindaco, ma un invito altrettanto caloroso è quello di esercitare il diritto-dovere di voto. Grazie ancora».

E' questo il messaggio elettorale del candidato consigliere comunale Bruno Fraraccio, nella lista della Lega per Salvini premier.