TERMOLI. Si rimette in gioco con estrema convinzione per dare continuità a un percorso amministrativo a cui ha fortemente creduto e contribuito. Parliamo del consigliere comunale uscente Salvatore Di Francia, che si ricandida nella lista Vota per te-Sbrocca sindaco. Nel suo video-messaggio le ragioni di un impegno volto a migliorare la qualità della vita a Termoli.