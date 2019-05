TERMOLI. Portare i problemi dei nostri territori davanti all’Europa. Un messaggio, quello del candidato europeo per il Pd, Caterina Cerroni, che ha lanciato alla cittadinanza termolese, alla presenza del sindaco Angelo sbrocca, del Segretario Regionale del Pd Vittorino Facciolla, del candidato Oscar Scurti e del Vicesegretario nazionale del Pd l’on.le Paola De Micheli.



Una visione di Europa e del mondo, all’interno della quale, l’Italia deve tornare a contare. Una situazione critica, che riscontra le sue difficoltà più gravi, nelle regioni del sud e quindi anche nel Molise.

“ Ci sono aree del sud — afferma il candidato europeo — che hanno le stesse problematiche del Molise: la salute, le cure sanitarie garantite, i servizi e le infrastrutture. Questi problemi possono essere rappresentati dalla nostra regione, in Europa.”

Una grande occasione, secondo Cerroni, per risolvere anche il grande problema della mancanza di lavoro e del conseguente spopolamento delle Regioni del sud e di molte zone del Molise.

“ Una situazione che il Governo non ci racconta — continua Caterina Cerroni — evitando temi che ci interessano realmente. Non ci informa su cosa stia succedendo in Europa e cosa quest’ultima, possa fare per noi.”

Una mancanza di informazione, che va di pari passo con la carenza di posti di lavoro. Una carestia che, secondo la candidata, deve essere curata attraverso un Piano di investimenti europeo. Attraverso una ricostruzione e un ampliamento del terreno lavorativo, che non si deve limitare alle zone locali, ma che deve partire dall’Europa stessa. Una rifioritura del mondo del lavoro, sostenuta da una proposta di salario minimo europeo e un’indennità di disoccupazione.

Afferma Cerroni: “ È importante migliorare le condizioni lavorative. Ma non dobbiamo farlo solo a livello nazionale, come vuol fare questo Governo, perché altrimenti saremo sempre in competizione con gli altri Paesi europei.”

Bisogna avere il coraggio di cambiare, afferma il candidato europeo. Ma questa ambizione, deve essere il collante di una struttura interconnessa a livello locale, regionale e poi europea.

Una cambiamento che, per il Vicesegretario Paola De Micheli, è figlio di una speranza che non vuole spegnersi nel cuore delle persone. Una voglia di riscatto che va oltre le difficoltà e forte di quanto fatto di buono fino ad ora. Afferma l’ on.le De Micheli: “ Noi crediamo in qualcosa e non in qualcuno. Noi siamo profondamente convinti di essere all’altezza di interpretare i valori che animano il Centrosinistra.”

Una forza che va oltre le problematiche che ha coinvolto il Partito Democratico e che nel tempo, secondo il Vicesegretario, non è mai diminuita.

Una forza che deve tornare a diffondersi anche tra le persone. Dove queste ultime, secondo l’ onorevole, sono vittime di un blocco sociale. Figlio della precedente frattura avvenuta tra la destra e la sinistra e all’ interno della quale si è andata ad inserire quella tra l’ élite (chiunque occupi un ruolo politico) e ilpopolo. Ma cosa ancora più grave, continua il Vicesegretario, è la convinzione delle persone di potercela fare o meno. Una situazione di frustrazione, che anestetizza il pensiero e quindi la voglia di cambiamento dell’uomo. Uno stallo in cui la paura prende il sopravvento sulle problematiche quotidiane. Una situazione che, secondo l’onorevole, trova la sua soluzione nel coraggio di potercela fare. Di poter cambiare.