Comizi e feste di chiusura della campagna elettorale a Termoli

TERMOLI. Giorno di chiusura della campagna elettorale per le elezioni amministrative termolesi, che vedrà gli ultimi comizi e appelli al voto prima di entrare nel silenzio elettorale dalla mezzanotte a domenica 26.

Questi gli inviti che le liste e i rispettivi candidati sindaci hanno vogliono rivolgere cittadinanza:

Dalle ore 19.00, presso piazza Vittorio Veneto (Monumento ai caduti), si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale della lista 'Termoli bene comune - Rete della Sinistra' e della sua candidata sindaco, Marcella Stumpo.

Successivamente, in serata presso la sede elettorale di C.so fratelli Brigida 134, ci sarà una festa di chiusura, aperta a tutti, a base di musica e convivialità, per concludere in bellezza una campagna elettorale intensa, istruttiva e densa di soddisfazioni.

«Una campagna articolata prevalentemente "in basso e tra la gente", in costante ascolto delle proposte e dei problemi di tutti i popolosi quartieri della nostra città, centrali e periferici. Possiamo affermare che tutti noi ne abbiamo ricavato un'esperienza umana e politica preziosa e insostituibile che continuerà e andrà ben oltre questa scadenza elettorale», affermano i candidati.

Alle ore 19.30 nella Piazza del Mercato in Corso Fratelli Brigida (adiacente alla Chiesa di San Timoteo) avrà luogo la festa di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Angelo Sbrocca.

Il candidato per il MoVimento 5 Stelle Nicolino Di Michele e la sua squadra, invece, saranno alle ore 20.00 in Piazza Vittorio Veneto (piazza Monumento). Parteciperanno portavoce M5S nazionali e regionali.

Così hanno voluto commentare la campagna appena svolta: «Si chiude in una delle piazze simbolo della città e del MoVimento una competizione elettorale incentrata sui contenuti, sul programma ricco e condiviso con i cittadini. Una campagna durante la quale è stata volutamente accantonata ogni polemica, ogni attacco personale, evitando di rispondere alle tante provocazioni, alle bugie, al fango. Vi abbiamo invece raccontato la nostra idea di città, quella che abbiamo sognato insieme ai tanti concittadini che ci hanno scritto e fatto visita in questi anni. Una città che, insieme a quegli stessi cittadini, abbiamo disegnato in un programma ambizioso. I 24 candidati alla carica di consigliere, insieme al candidato Sindaco, giungono così al termine di un percorso alla scoperta di una nuova Termoli, di una città che può liberarsi dalle zavorre della vecchia politica per restituire ai suoi cittadini beni comuni come l'acqua pubblica, il mare pulito, le aree verdi, la democrazia partecipata e i diritti sociali. Una Termoli che può tornare a proporsi come meta turistica riconosciuta a livello nazionale e non solo. Una Termoli amministrata, finalmente, dai cittadini per i cittadini. Cambiare si può».

Il candidato sindaco del centrodestra Francesco Roberti chiuderà la campagna elettorale dalle ore 22.00 in piazza Duomo. Prima di lui interverrà per i saluti il presidente della regione Molise Donato Toma.