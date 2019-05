TERMOLI. “Vogliamo ridare la felicità alle persone e a questa città”. Un messaggio dritto alle coscienze delle persone. Questo è quello che il candidato sindaco per i 5stelle, Nicolino (Nick) Di Michele, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Vincenzo Zoccano, Antonio Federico e Carmela Grippa deputati della Repubblica e Valerio Fontana Consigliere Regionale, lancia negli ultimi giorni di campagna elettorale.

Ridare la felicità. Una strada difficile e tortuosa, ma che il candidato sindaco non ha paura di affrontare e che necessita certamente di una grande dose di coraggio. Una forza che Vincenzo Zoccano, ritrova nel suo Movimento. Il Movimento 5 Stelle è una squadra — afferma il Sottosegretario — che non abbandona mai nessuno. Oggi siamo veramente ad un bivio. Il Movimento 5 stelle è argine agli estremismi, alla violenza che deriva da una campagna elettorale che, spesso, si imbarbarisce per assurdi protagonismi. Cercano di raccontarci che sia tutto apposto e che vada tutto bene. Ma la verità è che oggi, su dieci provvedimenti firmati dal Governo, otto sono targati 5 Stelle. Questo ci fa capire che, quando si tratta di fare cose importanti, il Movimento non fa la differenza, ma è la differenza.”

Una differenza che, secondo Zoccano, è il risultato di una presenza costante, del Movimento 5 stelle, tra le persone. Una capacità essenziale, che un movimento o un Partito, devono avere per guidare un Paese e risolvere i suoi problemi.

Avere la forza e fare la differenza. Due termini che sono estremamente connessi tra di loro. Un legame che deve raggiungere le fondamenta di una Società. Partendo, secondo Zoccano, dall’istruzione, dall’educazione civica nelle scuole.

Un elemento cardine per una costruzione solida di un Paese. Un humus generazionale che arricchisce quel terreno inutilizzato, che è la gioventù.

Fare la differenza. È questo il concetto che ritorna ogni volta nelle parole del Sottosegretario. Un richiamo costante alla consapevolezza, alla presa di coscienza che si possono cambiare le cose.

Una forza trasversale che deve toccare anche temi complicati come quello delle disabilità. Su questo il Sottosegretario afferma: “Ci occuperemo dei disabili e delle loro pensioni. Lo dico come persona che ha delle disabilità, in piena coscienza. Vogliamo l’assistenzialismo o l’assistenza? Vogliamo la disoccupazione o il lavoro?. Io mi rivolgo ai nostri disabili. A chi non può lavorare, deve essere garantito un sostentamento dignitoso, perché 285 euro al mese sono uno schiaffo morale. Ma io mi preoccupo di più per il lavoro. Perché non è vero che non possono lavorare. Io ho il 100% di invalidità, non vedo, ma sono in grado di lavorare.” Un tema di grande importanza, che trova ancora delle grandi barriere davanti a sé. Le quali, come sostiene Zoccano, bisogna abbattere. Fare la differenza. La stessa che il candidato sindaco Nick Di Michele, promette di fare per questa città.