Elezioni, la responsabilità di decidere: ora tocca a tutti

TERMOLI. Ormai ci siamo. I candidati sindaci, alle ormai prossime, elezioni comunali di Termoli, hanno lanciato il loro ultimo messaggio elettorale. Fatto non solo di parole, ma di un ultimo tentativo per cercare di trasmettere qualcosa alla cittadinanza. Ognuno con le proprie idee e convinzioni, certo. Ma sicuri di aver dato il massimo in questa campagna elettorale.

C’è un bisogno tra la gente: la necessità di poter decidere. Avere quell’illusione di poter controllare quel qualcosa in più, che vada a dare un equilibrio e una serenità quotidiana maggiore. Un tentativo disperato, che battaglia tutti i giorni con l’avversario più grande di tutti: sé stessi.

Questo chiede la cittadinanza ai candidati. Essere sé stessi. Dare fiducia, in una cabina elettorale, è uno dei gesti più grandi, che una persona possa fare. Ascoltare le voci dei candidati davanti ad un palco, seduti davanti ad un tavolo, in costante lotta per decidere sé aprirsi o meno ad una voce che ti dice di poterti aiutare. Attraverso programmi e competenze, certo. Ma alla base di tutto torna sempre lo stesso elemento: la fiducia. Ascoltare e farsi ascoltare, è una delle più grandi sfide che l’uomo possa mai affrontare. Cercare di convincere un elettore è difficile. Ma bisogna fare un passo indietro. Il termine “elettore”, è semplicemente un etichetta che, in una società, definisce una persona dotata di potere decisionale. Questo ovviamente non è una banalità o una cosa scontata. Ma quando si va a votare, l’individuo capisce che sta facendo qualcosa di importante. Di decisivo. Noi non siamo elettori, ma persone, che insieme formano una società. Dove quest’ultima deve essere gestita, per il quieto vivere di tutti, da un rappresentante della comunità. In questo risiede la grande responsabilità che il prossimo sindaco dovrà portare sulle spalle. I cittadini ne sono consapevoli e trasmetteranno la loro convinzione, barrando con la matita, il nome di chi saprà rappresentare la loro città. Una speranza, che trova la sua forma più bella, nel dare la fiducia attraverso un voto.