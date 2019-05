Elezioni europee: in Italia avanti la Lega, Pd supera il Movimento 5 Stelle

TERMOLI. Exit poll sulle europee sbilanciati sul centrodestra, in attesa di quelli italiani, legati a filo doppio alle elezioni amministrative (non solo comunali, si vota anche per il Piemonte).

Nelle prime schermate prodotte a Porta a Porta dai sondaggisti commissionati dalla Rai e da Bruno Vespa avanti la Lega, il Pd super il Movimejto 5 Stelle.

La Lega è data tra il 27 e il 31%, il Pd tra il 21 e il 25%. Movimento 5 Stelle tra il 18,5% e il 22,5%. Quarta Forza Italia tra l'8 e il 12%. Fratelli d'Italia tra il 5 e il 7%.