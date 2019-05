Affluenza finale al 67,58% alle comunali: persi 858 elettori

TERMOLI. Non c'è stato uno scatto finale nell'affluenza, capace di portare ai livelli del 2014 e così si sono perduti 4 punti abbondanti rispetto a 5 anni fa.

Dal 71,67% si è scesi al 67,58%. Con 19.561 votanti a fronte dei 20.419 del 2014.

C'è grande suspence a Termoli dopo il voto di ieri. Lo spoglio notturno delle europee ha dato delle prime indicazioni, ma il traino di liste e candidati è certamente una variabile da tenere conto per valutare l’omogeneità dei comportante da parte degli aventi diritto. Una giornata caratterizzata da una pioggia infinita, che ha preceduto l’apertura dei seggi e l’ha pressoché accompagnati fino a chiusura. Certo non immaginabile nell’ultima domenica di maggio, quando il richiamo del mare se fosse stato bel tempo era considerato in altre primavere più fedeli un ostacolo in più dell’affluenza, che ieri, invece, ha tenuto.

Un voto politico nazionale, quello che inciderebbe sulla sorte del Governo Giallo-Verde era un robusto rinforzo assommato a una guerra elettorale locale senza esclusione di colpi. I primi cittadini in pectore, Angelo Sbrocca, Marcella Stumpo, Francesco Roberti e Nick Di Michele hanno votato tutti in mattinata, esaurendo così anche la ricorsa dei cronisti, ma a catalizzare l’attenzione è stato una specie di giallo, avvenuta nella sezione 9, quella di via Sturzo, nel plesso della media Brigida. Un episodio su cui sta indagando anche la Digos. Una donna ha riferito pubblicamente al seggio di aver trovato una scheda già contrassegnata con croce e preferenza, ma secondo gli inquirenti, verosimilmente potrebbe essere accaduto che la scheda fosse stata già votata in precedenza e che l'elettore anziché inserirla nell'urna, l'ha restituita al presidente o a uno degli scrutatori, che anziché deporla nell'urna l'hanno adagiata tra quelle da consegnare agli elettori.