Santa Croce sconfigge il battiquorum, ora si attende solo l'ufficialità della vittoria

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Difficilmente ci sarà una Colletorto bis nel Cratere. Nelle elezioni comunali a Santa Croce di Magliano è stato raggiunto il quorum del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto. Si tratta di una condizione indispensabile per rendere valida la consultazione in presenza di un solo candidato sindaco dopo l’esclusione delle altre due liste in corsa. Per Alberto Florio, a capo della lista “Insieme per Santa Croce” serve però un secondo quorum, quello della metà più uno dei voti espressi. Un dato che si conoscerà solo oggi, dopo le quattordici, quando si procederà con lo spoglio delle comunali. Per l’ex primo cittadino conto alla rovescia per poter indossare nuovamente la fascia tricolore. La raggiungimento del doppio quorum eviterà anche il commissariamento del Comune. Le altre due liste escluse erano capeggiate dal sindaco uscente, Donato D’Ambrosio e dal consigliere di opposizione anche lui in carica, Antonio Petruccelli. Appuntamento a oggi pomeriggio per il risultato definitivo.