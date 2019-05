San Giuliano di Puglia volta pagina: il commiato di Luigi Barbieri dopo 15 anni

SAN GIULIANO DI PUGLIA. «Si chiude un periodo importante della mia vita: la straordinaria esperienza da sindaco di San Giuliano di Puglia. Ho avuto l’onore di guidare e rappresentare il nostro Comune per 15 anni. Nel momento storico più difficile per il paese. L’ho fatto con grande impegno e passione, mettendo sempre al primo posto il bene della comunità». E’ quanto ha affermato con un post Facebook pubblicamente il sindaco uscente Luigi Barbieri, che oggi pomeriggio, dopo lo scrutinio, conoscerà il nome del suo successore, che prenderà le redini di un comune simbolo dopo 15 anni di gestione Barbieri. «In tutte le occasioni in cui ho dovuto rappresentare noi sangiulianesi ho sempre cercato di far emergere le nostre caratteristiche più importanti: dignità, determinazione, passione e fermezza.

Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco: assessori, consiglieri, dipendenti e collaboratori. Ringrazio tutti i cittadini che, in questi anni, non mi hanno fatto mai mancare il proprio sostegno. Ringrazio tutte le persone incontrate durante questa magnifica esperienza. Oggi mi sento un uomo più forte e completo grazie soprattutto ai tanti rapporti quotidiani intrattenuti con ognuno. Ho ricevuto tanto e spero di aver dato altrettanto. Mi scuso se ho mancato in qualcosa ma spero sia riuscito a soddisfare le esigenze e le aspettative che la comunità di San Giuliano meritava e merita. Grazie a tutti! Evviva San Giuliano di Puglia».