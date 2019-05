Di Sandro: «Per Fratelli d'Italia ottimi risultati anche in Molise»

CAMPOBASSO. Grande soddisfazione esprime il coordinatore regionale di FdI, Filoteo Di Sandro, per il risultato raggiunto dal proprio partito sia a livello nazionale che in regione. Si ipotizzano nuovi scenari politici che vedranno la destra italiana sempre più protagonista grazie a Giorgia Meloni che in pochi anni ha fatto crescere il Partito anche in una prospettiva europea.

Dichiarazioni del Coordinatore Regionale

"Ottimo risultato elettorale da parte di FdI che raggiunge il 6,5% sia a livello nazionale che regionale, risultato che apre nuovi scenari politici e prospettive di ulteriore crescita per il Partito.

Giorgia Meloni in pochi anni è riuscita a ricostruire, con pazienza e tenacia, una nuova Destra, un nuovo Partito ed a proiettarlo con forza in un contesto nazionale ed europeo.

In Molise quasi 10.000 voti a FdI rappresentano un risultato eccezionale che ripaga il lavoro svolto sul territorio in questi anni da tanti dirigenti e simpatizzanti di Partito, a loro un sentito ringraziamento.

La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta ed il risultato ottenuto ci spinge a proseguire nella direzione che è quella di aprire il partito a nuovi ingressi, a movimenti civici, ai giovani che condividono quei valori ed ideali propri della destra italiana.

Continueremo con maggiore impegno per nuovi traguardi ed obiettivi nella certezza che presto il nostro Partito possa avere la giusta visibilità e rappresentanza istituzionale che merita."