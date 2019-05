San Martino in Pensilis, Giovanni Di Matteo vince sulla facciolliana Saracino

SAN MARTINO IN PENSILIS. Nella roccaforte di San Martino in Pensilis una storica sconfitta per Vittorino Facciolla, dove sulla candidata nonché vicesindaco uscente Filomena Saracino da lui sostenuta ha la meglio Giovanni Di Matteo.

Così commenta Facciolla sul suo profilo Facebook: "Onore ai vincitori, nettamente più forti ed evidentemente più credibili. In bocca al lupo a San Martino Libera, a San Martino in Pensilis".