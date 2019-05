Sindaci e coalizioni, Sbrocca più forte del suo centrosinistra

TERMOLI. Vincitori e sconfitti delle elezioni amministrative 2019 a Termoli. Liste forti, ma non fortissime nel centrodestra e forse questo è stato il piccolo scoglio rimasto invalicato per non far eleggere Francesco Roberti al primo turno. Il totale della coalizione é al 51,03%, con 9.669 voti, con Roberti al 47,87%. Il centrosinistra si è mantenuto sul livello di sopravvivenza, potendo contare solo su 3 vere liste competitive delle 4 in carniere e ha chiuso al 22,63%.

Meglio ha fatto il candidato sindaco Angelo Sbrocca, che col 23,43% ha superato i voti dello schieramento, 4.4440 contro 4.288. Un risultato ancora più amplificato nel Movimento 5 Stelle, con Nicolino Di Michele al 21,40% e 4.054 voti. La lista pentastellata si è fermata al 18,29%, con 3.466 voti, ma rimane la prima forza a Termoli. Ultima, ma con un risultato che definiamo dignitoso è Marcella Stumpo, al 7,30% e 1.383 voti. Un bagaglio che a sinistra, vista la debacle degli ultimi anni per l'ala più radicale, non tanti possono vantare e anche la lista collegata ha preso il 5,25%, nient'affatto scontato, con 995 voti. Nel computo complessivo ci sono stati solo 30 elettori che hanno scelto di contrassegnare esclusivamente il sindaco, uno 0,16% che è davvero impressionante, al ribasso. A conferma di come la campagna elettorale è stata profonda, non mediatica.