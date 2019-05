Solo 3 liste oltre il 10%, Lega primo partito di centrodestra

TERMOLI. Come si sono divisi i voti nelle 12 liste collegate ai 4 candidati sindaci. In una sorta di sfida trasversale, facile la vittoria del Movimento 5 Stelle, al 18,29%, ma non è riuscito a portare il suo candidato al ballottaggio, anatra zoppa o meno.

Dei 18.947 voti validi assegnati, tolte le 30 schede riservate a soli sindaci, solo 3 liste hanno superato il 10%, oltre al Movimento 5 Stelle, con i suoi 3.466 voti, sono i Popolari per l’Italia al’11,35% con 2.150 voti e la Lega al 12,35%, 2.340 i suffragi.

Il Pd si è fermato al 9,99% (1.893 voti), quinta piazza per una coriacea Forza Italia, all’8,93% (1.692 consensi).

Fratelli d’Italia si conferma sul trend nazionale, anzi oltre, col 7,07% (1.339 voti). Scendendo lungo questa ipotetica graduatoria, abbiamo un’ottima lista civica Vota per Te-Sbrocca sindaco, al 6,84% (1.296 voti), capace di superare due squadre accreditate come Diritti e libertà Molise, la seconda formazione della galassia niriana, al 5,88% e 1.115 voti e la civica Siamo Termoli nel futuro con Roberti sindaco, al 5,45% e 1.033 suffragi.

Deludente la performance dell’Unione per Termoli, ferma al 4,34% con 823 voti, sopravanzata anche dalla Rete della Sinistra, che ha ottenuto il 5.25% e 995 voti.

Infine, fanalino di coda, con appena 276 voti e l’1,46% Italia in Comune.