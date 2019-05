Le preferenze: il tandem Scurti-Vigilante sbaraglia la concorrenza nel Partito democratico

TERMOLI. Non vi è dubbio che la curiosità maggiore, oltre il risultato dei candidati sindaci insiste per sapere come si sono comportati alle elezioni amministrative i candidati al Consiglio comunale. Iniziamo questa carrellata in rigoroso ordine di presentazione sulla scheda col Partito democratico, che ha visto due degli uscenti piazzare la doppietta, Oscar Scurti e Manuela Vigilante, davanti ad altri qualificati esponenti, come Michele Ventresca, dell'area Buono, Antonio Sciandra, l'ex assessore Pino Gallo e la candidata venittelliana Emilia Bagnoli.

SCURTI OSCAR DANIELE 292

VIGILANTE EMANUELA 243

VENTRESCA MICHELE 201

SCIANDRA ANTONIO 189

GALLO GIUSEPPE 156

BAGNOLI EMILIA 143

FIARDI FRANCESCO 112

FIARDI MONICA 87

D'ANVERSA ROSSELLA 74

FORTUNATO DESIREE 49

BURI FEDERICA 47

LIMONGI FILOMENA 32

D'ERRICO MATTEO 31

SALDARELLI MARIA 29

PENNETTA MARCELLO 25

GIATTINI GILENO SILVANA 16

MASCILONGO MARCO 15

MAURO TERESA 8

DE SANTIS CRISTINA 5

GIOVANNELLI DOMENICO 3

CINELLI MARIA 2

CIARROCCHI GABRIELLA 0

SODANO GIUSEPPE 0

CUPELLO CASTAGNO PATRIK 0