Le preferenze: Maria Chimisso primeggia nell'Unione per Termoli, sul podio anche Marino e Orlando

TERMOLI. Potremmo definirla un po' la sorpresa in negativo del centrosinistra, la lista facciolliana Unione per Termoli, nonostante la presenza di elementi di spicco ed esponenti uscenti dell'amministrazione Sbrocca. Tenuta in piedi e per mano dai candidati che hanno portato più voti, ma dietro di loro davvero pochi consensi.



CHIMISSO MARIA DETTA "MARICETTA" 275



MARINO GIUSEPPE DETTO PINO 213

ORLANDO SILVIO MARIO 192

SANTILLI MAURIZIO 100

DI FLORIO GABRIELLA 55

GLAVE GINETTA 53

BARTOLLINO NICOLETTA EMOLA 53

DI GIANDOMENICO NELLO 30

SABBATINELLI MILENA 15

SALERNO LUCA ROBERTO 15

MUCCIACCIO MARCO 12

PALMIERI MATTEO 8

BIANCO ROSANNA 6

BRUNELLI LILIA 5

ESPOSITO MARIA ALESSANDRA 3

DI LORENZO GABRIELE 3

ESPOSITO NICOLA 2

D'ERRICO MICHELE FABRIZIO 1

LOMBARDI ANNA LUCIA 0

MANGIARAPE PASQUALE 0

RANAUDO ROBERTO 0