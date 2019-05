Le preferenze: Polimene, Di Santo e Manocchio i primi 3 della Sinistra

TERMOLI. Una battaglia durissima, quella della sinistra, in un momento in cui il vento non soffia certo in quella direazione. Sono state 995 le schede appannaggio della lista a supporto di Marcella Stumpo, con queste preferenze.

POLIMENE GIUSEPPE DETTO PINO 127

DI SANTO LEDA 114

MANOCCHIO ANTONIO DETTO ANTONELLO 96

MARTINELLI CIRO 84

DE SILVIO DANIELA 83



TAGARELLI SABRINA 61

AMORUSO ELISA 58

TRIVELLI WILLIAM 36

CANNARSA GUIDO 35

FANTAUZZI STEFANIA 31

CAMPANELLI GABRIELLA VIRGINIA 26

CASOLINO GIOVANNI 25

LOPEZ PATRICIA IN FLORIO 25

PELLILLI NICOLA DETTO IKO 23

FIERRO MASSIMILIANO 17

PALUMBO ROSALBA TERESA 16

MELOM ANTONIO DETTO BLACK 16

LONGARI LUCIA LIDIA 14

BENEVENTO PASQUALE 14

DI LUCIA FRANCESCO 7

CANNARSA BASSO 7

DI PARDO ADELE 4

CERASOLI ANNA 4

PISCITELLI GELSOMINA 2