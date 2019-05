Le preferenze: Nella corazzata Popolari per l'Italia Ferrazzano sbanca, dietro Aufiero e Pinti

TERMOLI. Seconda lista di coalizione del centrodestra, molto attesa, visti i califfi in campo, con ben sei candidati già più volte in Consiglio comunale, i Popolari per l'Italia quasi agguantano il primato della Lega, col primo eletto Vincenzo Ferrazzano a quota 555, dietro Vincenzo Aufioero, Costanzo Pinti, Michela Antignani, Timoteo Fabrizio, Francesco Panico e Bruno Verini.

FERRAZZANO VINCENZO 555

AUFIERO VINCENZO 330

PINTI COSTANZO 287

ANTIGNANI GIULIA MICHELA 224

FABRIZIO GENNARO DETTO TIMOTEO 201

PANICO FRANCESCO 193

VERINI BRUNO189

VAINO MARIELLA 140

SPARVIERI VALENTINA 131

DI CESARE SAMANTHA 122

MARINUCCI LOREDANA NANCIE MARIA 81

GENTILUCCI PATRIZIA 63

STANISCIA DEBORA 47

MARRANO MASSIMILIANO 43

PADUANO GABRIELLA 42

VIGLIONE LETIZIA MARIA 17

MIGLIETTI VINCENZO 15

PRACELLA ANNA MARIA 14

MININNO MARIANGELA ANNA 12

ARNALDINO FRANCESCO PAOLO 10

CIARABELLINI GIANLUCA 6

PALAZZO VINCENZO 5

CICCHILLITTI GIOVANNI 4

SALE GIUSEPPE 0