Le preferenze: in vetrina il tridente della Lega con Marone, Ciarniello e Colaci

TERMOLI. La Lega avanza, ma non su percentuali europee. Quanto basta per essere la prima forza della coalizione e piazzare anche secondo e terzo eletto in assoluto, con Michele Marone, Annibale Ciarniello e dietro anche l'ottima performance di Rita Colaci e Bruno Fraraccio.

MARONE MICHELE 440

CIARNIELLO ANNIBALE431

COLACI RITA LISIA 335

FRARACCIO BRUNO 183

NUOZZI PINO LUCA 112

SELVAGGIO ANTONIO 83

TEDESCO NICOLA 81

DE SIMONE ANDREA 69

MONACO ANTONELLA 62

DALL'AVA DIEGO 54

STRADA GIUSEPPE 49

DI MAURO ROSANNA 43

TRIPOLI FRANCESCA 31

PRACELLA ANDREA 29

GIGLIO MICHELE 27

MASCITTO BARBARA 25

ROMAGNUOLO ANNA 25

SUARIA MARIA MORENA 22

SALE ELISA 20

ANTONECCHIA ANGELA 18

TRAVAGLINI ISABELLA 15

RICCIUTI ANTONIETTA 13

TUOMI HASSEN 10

IANNACCI ORESTE 6