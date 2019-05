Le preferenze: Diritti e libertà Molise, quasi un plebiscito per Barile. Sul podio Sabella e Malorni

TERMOLI. Lo spin-off dei Popolari per l'Italia, la lista Diritti e libertà Molise non va forse come nelle attese, ma piazza alcuni risultati importanti, come Michele Barile, Vincenzo Sabella e Nicola Malorni. Più indietro Massimo Flocco, Ciro Stoico, Patrizia Pano ed Elio Scutti, preceduto anche da Annamaria Bilotta.

BARILE MICHELE 320

SABELLA VINCENZO 197

MALORNI NICOLA 162

FLOCCO MASSIMO 132

STOICO CIRO 96

PANO PATRIZIA 91

BILOTTA ANNAMARIA 76

SCUTTI ELIO 70

GIOVANNELLI ERICA 44

LANZONE VALERIA 34

BERARDI ALESSIA 32

LUBERTO LAURA 31

DI PARDO ANTONIETTA 30

D'EGIDIO CHIARA 18

TERSIGNI LUIGIA 17

SCARDERA MARIANNA 11

AMORUSO GIUSEPPINA 5

EVANGELISTA MARIO 4

CENTORAME NICOLA 1

COLONNA GIOVANNI 0

FIORE EMIDDIO 0

FRANCIOSA ANTONIO 0

RIZZO GIUSEPPE 0