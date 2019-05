L'esercito dei riempilista senzavoto, in 25 non hanno avuto preferenze

TERMOLI. Nell'ultimo video-editoriale "Questo è se vi piace" Nicola Montuori aveva dato l'in bocca al lupo a tutti i candidati e si era soffermato anche su coloro che a urne chiuse avrebbero avuto zero voti.

Ebbene, nelle amministrative di domenica scorsa, su 12 liste in campo, ben 8 hanno annoverato i cosiddetti riempilista, cioè coloro che non avevano nemmeno l'ambizione di votare per loro stessi, oppure erano impediti a farlo perché residenti altrove. Un piccolo battaglione di 25 candidati:

Gabriella Ciarrocchi, Giuseppe Sodano, Patrik Cupello Castagno, Anna Lucia Lombardi, Pasquale Mangiarape, Roberto Ranaudo, Arturo Gerardo Di Pilla, Giovanni De Letteriis, Stefano De Simone, Michelina Giancristofaro, Antonio Giacinto Plescia, Alessandro Passarelli, Giuseppe Sale, Angelo Capetola, Fernando Forni, Giovanni Colonna, Emidio Fiore, Antonio Franciosa, Giuseppe Rizzo, Giada Centorame, Filippo Di Cristofaro, Giuseppina Fusco, Emilio Pietrantonio, Alexandra Ionela Puscasu, Dino Roberto Schionato.