Ballottaggio del 9 giugno: una sfida con due novità mai viste prima

TERMOLI. La parola ballottaggio evoca sfide epiche o meno alle elezioni amministrative di Termoli. Sin dall’introduzione dell’attuale sistema elettorale, che ha debuttato in città nel 1995, solo una volta – nel 2002 – non si è andati al ballottaggio, solo perché due erano i candidati sindaci, Remo Di Giandomenico e Francesco Di Falco.

Nel maggio 1995 si affrontarono Lino Di Sapia, che colse la prima delle tre vittorie di centrosinistra sin qui, e Pasquale Bartollino; nel dicembre 1997 match a due tra Alberto Montano e Maria Paolo Pietropaolo. Maggio 2002 e sfida di primo turno senza un domani, come abbiamo ricordato prima.

Si arriva al giugno 2006, col braccio di ferro tra Vincenzo Greco e Oreste Campopiano; quindi all’aprile 2010: Antonio Di Brino vs Filippo Monaco.

Più di recente Angelo Sbrocca con Michele Marone nel giugno 2014.

La sfida del 2019, del 9 giugno, sarà comunque un unicum, poiché è la prima volta che un candidato lo affronterà per la seconda volta e ci riferiamo al sindaco uscente Angelo Sbrocca e anche per la cosiddetta “anatra zoppa”, ossia con l’ipotesi che in caso di vittoria contro Francesco Roberti, si troverebbe ad avere una maggioranza ostile in Consiglio comunale.

Ma su questo, nella mattinata di oggi, Angelo Sbrocca ha aperto uno spiraglio normativo: «Il 51% è un numero molto risicato e dobbiamo vedere se c’è l’applicabilità, perché se il centrodestra avesse superato il 60% come avevano preventivato allora sarebbe stata un’altra questione, ma con appena l’1% in più della metà vedremo se la legge elettorale verrà applicato il meccanismo dell’anatra zoppa, oppure per un principio di governabilità viene applicato il normale premio di maggioranza come credo, quindi il problema si porrà dopo l’elezione del sindaco e non prima».