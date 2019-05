Ma che diamine è l'anatra zoppa? Ecco cosa dice la normativa elettorale

TERMOLI. Non siamo appassionati di specialità venatorie, ma in quanti sanno cosa sia l’anatra zoppa?

In senso puramente elettorale, secondo un testo che abbiamo consultato appositamente, «Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto sono attribuiti almeno il 60% dei seggi assegnati al Comune. Il "premio di maggioranza" del 60% non si applica nel raro caso in cui ottenga il 50% + 1 dei voti validi una lista o un gruppo di liste collegate che sostenevano un candidato a sindaco risultato non eletto.

Il premio di maggioranza non si applica nemmeno nel caso in cui il sindaco venga eletto al primo turno, ma la lista o il gruppo di liste che lo appoggiano non raggiunga il 40% dei voti validi. In ciascuno di questi casi le liste che appoggiano il sindaco eletto non hanno la maggioranza dei membri del consiglio, e si crea il cosiddetto effetto Anatra zoppa. Ai gruppi di liste collegati a candidati perdenti a attribuito il residuo 40% dei seggi, purché detti gruppi abbiano superato uno sbarramento del 3%».

Stante le percentuali del primo turno, Roberti avrebbe una maggioranza di 16 a 9, compreso il suo scranno istituzionale, Sbrocca avrebbe 4 consiglieri a suo sostegno. Ma su questo prospetto attendiamo posizioni e interpretazioni ufficiali.