TERMOLI. Ancora un giro di consultazioni, non quirinalizie, per carità. Ma per sondare l'umore di candidati sindaci, più o meno soddisfatti, candidati consiglieri, più o meno eletti, dopo le amministrative termolesi. In video i commenti dei due protagonisti del prossimo ballottaggio: Francesco Roberti e Angelo Sbrocca; di due tre i più votati in Consiglio comunale: Michele Marone e Nico Balice; di un candidato soddisfatto ma non eletto: Luciano Paduano e del candidato sindaco bruciato sul filo di lana Nick Di Michele.