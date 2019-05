«Poca chiarezza nello spoglio», il Movimento 5 Stelle chiede il riconteggio delle schede

TERMOLI. Ci saranno strascichi rispetto allo spoglio elettorale di lunedì scorso a Termoli, in relazione alle elezioni amministrative.

Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato con una pec inviata alla prefettura di Campobasso e alla Sottocommissione Elettorale circondariale di Termoli, nonché al Comune di Termoli, la richiesta ufficiale di riconteggio dei voti.

"Martedì sera é stata inviata a mezzo pec agli indirizzi che di seguito indichiamo, una richiesta di riconteggio di tutte le schede utilizzate per le elezioni del consiglio comunale di Termoli del 26.5.19.



Tale istanza scaturisce dalla necessità politica ma soprattutto etica di fugare ogni dubbio sulla regolarità delle operazioni di voto.

Noi come M5S, presenti nelle 29 sezioni elettorali con 58 rappresentanti di lista, abbiamo purtroppo dovuto constatare, disorganizzazione e approssimazione che spesso ha creato tensioni e poca chiarezza nello scrutinio delle schede elettorali. Inoltre ha ingenerato dubbi e spesso recriminazioni.

Poiché crediamo nel lavoro e nell'impegno con spirito di abnegazione, di chi per pochi euro, affronta il servizio nei seggi elettorali, vorremmo che tali cittadini non fossero additati quali responsabili dei fatti accaduti, e per questo, solo un risultato negativo del probabile riconteggio, potrà restituire dignità al lavoro svolto.

Questa campagna elettorale andata avanti nel rispetto totale dell'avversario, negli ultimi giorni ha purtroppo subito ingerenze poco chiare che necessitano di un chiarimemto.

Intanto procediamo con quanto richiesto, successivamente affronteremo anche le questioni poc'anzi trattate.

Attenderemo fiduciosi».