TERMOLI. Domenica 2 giugno, festa della Repubblica, sul litorale Nord di Termoli presso l'area di servizio Fiardi, si terrà un dibattito circa la Repubblica Italiana, la Costituzione e tante altre tematiche, con diversi interventi di persone e personaggi che hanno voglia di dire qualcosa sul tema.

Ma non sarà solo un evento di parole e confronti: come ci dice lo stesso organizzatore Francesco Fiardi, nella serata che inizierà alle 18.30, ci saranno anche momenti conviviali di musica, danze e tanto altro, come accade ormai da 16 anni.

Quest'anno poi capita in un momento molto importante per la vita amministrativa della nostra città: sarà infatti la domenica prima del ballottaggio elettorale per decretare chi sarà il prossimo sindaco di Termoli. Si parlerà principalmente di Europa, argomento sempre di attualità che già è stato affrontato in una delle edizioni precedenti.