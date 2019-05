"Differenziare in Vacanza", a Campomarino Lido sarà rivoluzione

CAMPOMARINO. Debutto pubblico per il nuovo sindaco di Campomarino, Piero Donato Silvestri, che alle ore 11 presso la sala consiliare del Comune di Campomarino ha incontrato la Giuliani Environment s.r.l. per l’illustrazione del progetto “Differenziare in Vacanza”, il sistema di raccolta differenziata pensato appositamente per l’area del Lido di Campomarino. Il servizio rivolto a tutti, utenze domestiche e commerciali, è incentrato sull'utilizzo delle Isole Ecologiche Informatizzate e su Sistemi di Prenotazione di Ritiro online. “Differenziare in Vacanza” si pone l’obiettivo di aiutare gli utenti a differenziare in maniera semplice, veloce e in pieno relax.

Lo stesso primo cittadino, eletto appena lunedì scorso, ha ribadito che nell’ambito del mandato ci sarà un rinnovamento generale sia per l’amministrazione comunale che per la raccolta dei rifiuti, attraverso la nuova ditta e il nuovo sistema di raccolta che per il Lido, che è tecnologicamente molto avanzato e deve essere ben compreso dagli utenti e dai turisti che da qui a qualche settimana «speriamo vengano numerosi nella città, personalmente apprezzo molto la tecnologia messa in atto per la raccolta dei rifiuti – precisa Silvestri - ci proietta nel futuro, ma siamo preoccupati perché essendo una cosa molto nuova e avanzata deve essere ben compresa, saremo vigili e di supporto, vogliamo collaborare affinché Campomarino lido possa essere anche fiore all'occhiello per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, saremo partecipi di questa cosa e sicuramente cercheremo di dare anche consigli perché non si verifichino delle situazioni di disagio.

Non vogliamo più buste per strada e c'è bisogno di una forte collaborazione con la ditta che gestisce il servizio, siamo consapevoli delle difficoltà che ci saranno, ma siamo convinti che con la buona volontà ci potrà essere un buon risultato, questo nuovo sistema deve essere ben compreso da tutti anche da noi, che siamo nuovi amministratori».

Il titolare dell’impresa, Giovanni Giuliani, ha riepilogato che il servizio dal primo marzo è stato impostato in maniera diversa rispetto al passato, dando importanza al recupero dei rifiuti e nei primi mesi sono stati raggiunti risultati incoraggianti, un punto di partenza. «Siamo preoccupati per il Lido, perché un conto è educare la popolazione, un conto gli stagionali, per fare fronte a questo evento abbiamo predisposto questo sistema capillare di eco-isole, tolto tutti i cassonetti stradali perché erano ricettacolo di rifiuti anche di utenze non di Campomarino, provenienti da Ururi, San Martino e Chieuti.

Con la tessera sanitaria potranno aprire e ci sono le cinque tipologie di rifiuti, ne saranno aggiunte anche altre e con questo sistema dovremmo risolvere il problema. Avremo un punto informativo a cui rivolgersi e una scheda particolare per aprire le eco-isole. Una novità per Campomarino, ma anche per noi.

Qualora ci dovesse essere qualche problema saremo pronti e attenti a varianti in corso d'opera per scongiurare l’abbandono di rifiuti e chiediamo una collaborazione fattiva dell'amministrazione per controllo e sanzionamento dei rifiuti abbandonati. Proprio ieri abbiamo operato una rimozione forzata che non era mai stata fatta».