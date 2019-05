TERMOLI. Il candidato sindaco Francesco Roberti lancia accuse molto pesanti verso alcuni dipendenti comunali. Il tema della sua conferenza stampa, indetta quest’oggi nella sua sede elettorale, lascia pochi margini di manovra nella sua interpretazione. Assunzioni con borse lavoro e assegnazioni di sedi alle associazioni. Argomenti che hanno scaldato molto l’animo del candidato sindaco. «Premesso che non sono accuse, ma sono dati di fatto che abbiamo portato a conoscenza della cittadinanza – riferisce Roberti - verificheremo quanto già ci è stato riportato da molte persone che in questo momento stanno ricevendo telefonate dagli impiegati comunali, che hanno stigmatizzato questo comportamento per cui per quello che ci riguarda all’indomani delle elezioni faremo chiarezza di quanto è accaduto e di quanto sta accadendo in queste ore sul comune di Termoli. Raccoglieremo una informativa per la Procura e all’indomani dell’elezione faremo una indagine intera per appurare chi ha avuto comportamenti sleali da un punto di vista dei dipendenti, soprattutto perché il dipendente comunale è un servitore dello Stato e non utilizza il palazzo comunale come una sede di partito ma utilizza il municipio perché è una sede del popolo.

Abbiamo avuto notizia che in questo momento alcuni dipendenti comunali senza alcuna motivazione hanno preso la documentazione delle borse lavoro, che sono dati sensibili, ci sono i numeri di telefono, il nucleo familiare, e altro e li stanno contattando per dire che a breve saranno contattati perché lavoreranno con le borse lavoro. Siccome non c’è nessuna urgenza necessità o esigenza di fare tutto questo perché ci sarà una graduatoria che mi auguro sia corretta ma che in ogni caso andremo a verificare puntualmente, quello che hanno fatto come domanda è un loro diritto non è una concessione dell’amministrazione e quindi questi atteggiamenti ci sembrano non corretti Sono state inviate a tre agenzie interinali le richiesta di assunzione a tempo indeterminato di tre persone mi chiedo quale urgenza ci sarebbe oggi e sotto campagna elettorale di fare una tale richiesta e avere risposta prima del giorno 9, è una indecenza e un impiegato comunale dovrebbe essere il garante dell’amministrazione, dovrebbe essere colui che tutela diritti e regolarità dell’azione amministrativa, oggi alcuni dipendenti comunali stanno facendo sul comune campagna elettorale. Per quanto riguarda le nuove sedi dell’associazione stanno vendendo la fontana di Trevi, hanno presentato un bando cui entro il 31 bisognava rispondere per la richiesta della sede alle associazioni, poi si sono accorti che nel bando non erano presenti quelle sportive e lo hanno prorogato considerato che il primo bando non c’erano i termini tecnici per la presentazione e pubblicazione della determina oggi sono rientrati nei termini perché anche le associazioni sportive possono fare richiesta su una sede che dovrà essere costruita entro 24 mesi. Questo non è modo di fare politica questo siamo veramente nel vecchio sistema stalinista è indegno e indecoroso quella delle borse lavoro è una azione indegna perché si gioca sulle spalle della povera gente».