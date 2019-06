Movimento 5 Stelle, sul voto per Di Maio: «La nostra è democrazia vera»

TERMOLI. E’ stata una settimana difficile e complicata per il Movimento 5 Stelle in Italia e anche a Termoli. Localmente, da una parte la soddisfazione per aver mantenuto il primato in Molise alle europee e aver conseguito l’accesso al ballottaggio a Campobasso, dall’altro l’amarezza per aver sfiorato soltanto per meno di 400 schede quello a Termoli.

A livello italiano, non v’è dubbio che il risultato delle europee ha innescato un meccanismo di rivisitazione di alcune scelte, nel voto sulla piattaforma Rousseau sul capo politico Luigi Di Maio ha rappresentato un momento importante di confronto.

Su questo, la componente pentastellata termolese non arretra di un millimetro, nemmeno rispetto alle vicissitudini nazionali che coinvolgono il Movimento 5 Stelle, che secondo il candidato sindaco Nick Di Michele «hanno dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno che la democrazia, quella vera, quella non inquinata dal potere becero, sordo e lontano dai bisogni dei cittadini, è nel Dna di tutti i portavoce e attivisti. Abbiamo dimostrato che un cittadino come Luigi Di Maio sa rimettere alla base il proprio mandato, sa far decidere chi sui territori sente sullapropria pelle, il disordine morale ed intellettuale di una classe politica invischiatae negletta, che crede di vivere solo ed esclusivamente sulle spalle di chi vorrebbe solo tranquillità ed un pizzico di felicità. Non saranno gli attacchi del potere a fermare quest’onda che è partita e come una rivoluzione silente trascinerà al potere i veri padroni della nostra società: i cittadini».