TERMOLI. Botta e risposta. Per chi pensasse che non ci sarebbe stato nessun intoppo in questi giorni, che precedono il ballottaggio del 9 di giugno, è fuori strada. Il sindaco uscente Angelo Sbrocca, non aspetta molto per rispondere alle dure accuse sollevate dal candidato sindaco Francesco Roberti. Nel rispetto del confronto politico, Sbrocca risponde, nella conferenza stampa tenutasi nella sua sede elettorale, con una velata ironia e mirando subito ai presunti punti traballanti del suo avversario. Delle debolezze programmatiche e politiche che, secondo Sbrocca, si mostrano nell’indisponibilità di Roberti, nell’affrontare un dibattito che aiuti i cittadini a votare per le elezioni imminenti. Su questo afferma: “ Il confronto è importante. Come può, un candidato, evitare il dibattito. Questo è fondamentale, perché le persone devono decidere chi scegliere. Invitiamo Roberti a cambiare idea e confrontarsi sulla sua politica e la programmazione.”



Le accuse mosse da Roberti sono molto gravi e il sindaco Sbrocca, non si nasconde, anzi. Spinge il candidato del Centrodestra, a fare i nomi delle persone che avrebbero compiuto queste azioni. Sottolineando la sua infondata accusa priva di elementi tangibili e veritieri. Un’accusa molto instabile che, secondo il sindaco, se non dovesse trovare conferme valide, riverserebbe sui responsabili le ovvie conseguenze.“ Roberti — afferma Sbrocca — non sa quel che dice. Ha accusato dipendenti comunali e lo stesso Segretario, di cose, ci cui io non ho capito quali fossero le gravi accuse mosse. Io faccio l’avvocato di professione. Quando devo muovere un’accusa, so che non posso farlo senza delle prove. Perché, altrimenti, sarebbe il cosiddetto venticello della calunnia. Bisogna esprimersi con esattezza, con dovizia di particolari e facendo nomi e cognomi. Perché se non si fa questo, sono illazioni e noi le respingiamo.” Il sindaco quindi respinge le accuse di presunta pressione sui cittadini e rigetta il sasso dall’altra parte. Evidenziando come, a far pressioni, sia stato qualcun’altro e non la sua Amministrazione. È stata un’azione strumentale, secondo Sbrocca. Un tentativo con un fine elettorale. Una difesa a spada tratta, quella del sindaco, nei confronti dei dipendenti comunali e dello stesso Segretario. La cui punta affonda anche nella presunta contraddittorietà tra le azioni del candidato Roberti e le relative proposte elettorali. Le quali, sprofonderebbero nella loro totale inesistenza e cozzerebbero con quanto detto da Roberti, sui vari temi. Tra questi c’è soprattutto quello che riguarda il tunnel. Un progetto al quale, secondo Sbrocca, il candidato Roberti non avrebbe mai detto no. Ma avrebbe solamente richiesto una sua revisione e quindi non la sua opposizione alla creazione del tunnel.

Una campagna elettorale fatta di slogan, secondo il sindaco. Il quale evidenzia il continuo attacco alla sua Amministrazione e all’incapacità di quest’ultima di saper governare e fare qualcosa per la città. Un’inadeguatezza che Sbrocca, trova invece dalla parte di Roberti. Su questo afferma: “ Roberti ci ha detto che non abbiamo fatto nulla per la città. Ci sottolinea delle carenze come le buche delle strade, alle quali lui provvederà per ricoprirle tutte… Ma io mi chiedo una cosa. Roberti sono 17 anni che si trova in Consiglio Comunale e ha governato questa città, tra opposizione e maggioranza. Ma cosa ha fatto per le buche di Termoli? Noi abbiamo rifatto 90 mila metri quadri di asfalto. Sfido chiunque a vedere chi abbia fatto di più negli ultimi 25 anni.”

Una cascata senza fine, quella che il sindaco Sbrocca, riversa in conferenza stampa. Un richiamo all’attenzione verso una situazione molto delicata, davanti la quale il sindaco non volta le spalle, anzi. Rincara la dose e si sofferma anche sulla questione “ dell’anatra zoppa”. Il sindaco afferma: “ Quello che mi meraviglia, è che nonostante non ci siano ancora i risultati della commissione elettorale, già si parli di anatra zoppa. Questo non è corretto, perché è una presa in giro per i cittadini. Se ci sarà, la vedremo dopo la proclamazione e l’eventuale riconteggio delle schede elettorali. Non prima. Qualora dovessimo vincere il ballottaggio, in base ai dati che ci sono pervenuti, saremo in pieno e legittimo potere di avere tutti i consiglieri e governare in maniera onesta e trasparente. Come abbiamo sempre fatto anche in questi 5 anni.”