TERMOLI. C’era molta curiosità in città sulla posizione del Movimento 5 Stelle in vista del turno di ballottaggio di domenica 9 giugno. Quale sarà il messaggio che verrà lanciato dal candidato sindaco uscito al primo turno Nick Di Michele? Si chiedevano in molti.

A differenza di Campobasso, dove Gravina sfiderà la D’Alessandro, a Termoli è il Pd che insegue i sostenitori pentastellati (e forse non solo quelli, pensando al rischio di anatra zoppa). Tuttavia, ricordiamo che pende ancora l’istanza di riconteggio delle schede formalizzato dalla lista e dal suo candidato alla prefettura del capoluogo e alla sottocommissione elettorale circondariale, e la stessa prefettura ha risposto al Movimento 5 Stelle, asserendo che la risposta competente è in mano alla sottocommissione. Ma sul ballottaggio, che non cambierà per ora comunque attori in scena, stamani si è svelato il pensiero dei grillini. «Non diremo ai cittadini chi votare, ma racconteremo le nostre verità».

L’ha fatto Nick Di Michele, candidato sindaco, dalle 10 presso il punto informativo di via Adriatica 31/A, dove ha convocato una conferenza stampa per chiarire le posizioni del MoVimento 5 Stelle sulla questione ballottaggio, affiancato dai consiglieri che dovrebbero fargli compagnia in assise civica: Ippazio Stamerra, Daniela De Caro e Antonio Bovio.

La sede di via Adriatica è stata gremita anche di altri candidati e simpatizzanti, oltre a eletti come Valerio Fontana, che è portavoce in Consiglio regionale.

Di Michele ha affermato di non apprezzare l’alzata di toni che sta contraddistinguendo questa fase pre-ballottaggio e dichiarato che lascerà libero l’elettorato pentastellato nella maniera più assoluta.

Anzi, ci ha tenuto a chiarire che nessuno è deputato a trattare in nome e per conto loro. Sul riconteggio, invece, se ne parlerà dopo 30 giorni dal ballottaggio, con un ricorso amministrativo al Tar Molise.