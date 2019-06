CAMPOBASSO. «Molise, terra del mandorlo. La Regione ci crede e sostiene questo ambizioso progetto che crea sviluppo vero. Stamane in assessorato, davanti alla stampa, la firma dell'accordo di filiera tra NuitFruit dei fratelli Papa di Isernia e Ortofrutta SolSud di Termoli. Una filiera tutta molisana: con la coltivazione, lavorazione e trasformazione del prodotto in regione, quindi un'opportunità concreta per i nostri agricoltori. Impiantati fin'ora 30 ettari, con l'obbiettivo dei cento ettari da centrare entro il 2019.»

Così l'assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere sulla sua pagina Facebook, commentando con soddisfazione il nuovo traguardo raggiunto questa mattina.

«Ma il progetto è in espansione e non si pone limiti, solido dal punto di vista finanziario, democratico perché coinvolge dal basso l'intero territorio e non trascura certo gli impatti ambientali. È quindi destinato a crescere nel tempo, considerando poi che i fratelli Papa esportano attualmente in ben 26 paesi! Di conseguenza anche nel prossimo Psr proveremo a dare maggiori risposte e maggiore attenzione alla valorizzazione della frutta secca e a sostenere sempre di più le aziende che vogliono far crescere davvero il Molise.»